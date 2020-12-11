وفد من ديوان المحاسبة يلتقي مسؤولين بمحكمة الحسابات التركية

عقد وفد من ديوان المحاسبة الليبي اليوم الجمعة الاجتماع الثاني مع مسؤولين في محكمة الحسابات التركية لوضع اتفاقية التفاهم الموقعة بين الجهازين، أمس الخميس، والتي وقعها خالد شكشك رئيس الديوان مع نظيره التركي أحمد باش بمقر محكمة الحسابات التركية للتعاون بهدف تطوير العمل الرقابي.

ونوقش خلال الاجتماع طرق الاستفادة من التجربة التركية في مجال تقنية المعلومات، وبالأخص منظومات المراجعة وتحليل البيانات (vera) إلى جانب المراجعة الإلكترونية، كما تطرق الاجتماع أيضا إلى الاطلاع على خطط التدريب المعتمدة لدى محكمة المحاسبات التركية لغرض تحديد البرامج التي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة القادمة، حيث اتفق وفد الديوان مع مسؤولي محكمة الحسابات التركية على إعطاء تقنية المعلومات الأولوية في تنفيذ مذكرة التفاهم.

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