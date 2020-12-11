تراجع طفيف للدولار.. هذه اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي تراجعاً طفيفاً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب استقرارها في تداولات السوق الموازية مساء الجمعة.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 11-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.845 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.86 دينار

اليورو = 7.15 دينار

الجنية الإسترليني 7.90 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 2.17 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الاردني 8.00 دينار

الذهب عيار 18 كسر 233 دينار

الذهب عيار 21 كسر 271.8 دينار

الذهب عيار 24 كسر 310.6 دينار

الفضة كسر 2.35 دينار.

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