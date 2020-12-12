إعادة تفعيل مركز تدريب بحقل “الاستقلال” التابع لشركة سرت للنفط بعد صيانة

سرت 12 ديسمبر 2020 (وال)- احتفلت إدارة التدريب والتطوير بشركة سرت لتصنيع النفط والغاز الخميس، بإعادة تفعيل مركز تدريب حقل “الاستقلال” بعد صيانة المبنى الخاص به وتجهيزه.

وقد أقيمت احتفالية بحضور رئيس الشركة مسعود سليمان موسى، ومراقب التدريب الصناعي محمد بدر، ومراقب حقلي الاستقلال والحطيبة محمد عبد المطلب، إلى جانب عدد من المختصين والمستخدمين.

ونوه رئيس الشركة مسعود سليمان موسى لجهود التي أثمرت هذا العمل، مؤكدًا على ضرورة العناية بتدريب المستخدمين والاستثمار، في تأهيل العنصر البشري وتطويره في مختلف المجالات.

من جهته، أشار مراقب التدريب الصناعي محمد بدر إلى أن باقي مراكز التدريب في الحقول الأخرى، سيتم تفعيلها تباعًا؛ لتتولى مسؤوليتها وتمارس مهمتها، مثمنًا جهود إدارة الشركة ودعمها ووقوفها في تحقيق هذه الأهداف.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التكريم على المشاركين في صيانة وتفعيل مركز التدريب من مختلف الإدارات. (وال- سرت) ر ت

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