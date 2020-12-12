مطار طبرق الدولى يستقبل وفد الخليج العربي للنفط بإجراءات احترازية من كورونا

طبرق 12 ديسمبر 2020 (وال) – وصل إلى مطار طبرق الدولي وفد مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط عبر طائرة ليبيا للطيران الخاصة بالحقول، وتأتي الزيارة في في إطار عدة مهام خاصة للشركة ومحطاتها بالمدينة والإدارات التابعة لها.

وبحسب إيجاز صحفي للمطار، فإن رحلة الذهاب و العودة كانت عبر مطار طبرق الدولي وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وتحت إشراف أقسام الأمن والسلامة والنقل الجوي والحركة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمدرية أمن منفذ المطار.

وأشار المطار، إلى أن ذلك في إطار الجهود المبذولة من إدارة مطار طبرق الدولي وكافة الأقسام والوحدات التابعة لها في العمل بأقل الإمكانيات وتأكيدًا على دور المطار كمرفق حيوي استراتيجي يقدم الخدمة للمواطن بمدينة طبرق والمنطقة الشرقية وكافة المدن الليبية. (وال – طبرق) س س

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