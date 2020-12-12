سرت للنفط تعيد تفعيل مركز تدريب حقل الاستقلال

سرت 12 ديسمبر 2020 (وال) – احتفل العاملون بحقل الاستقلال التحدي بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الخميس، بوضع البئر FF-47 على الإنتاج وربطه على معمل الغاز، بحضور مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، يبلغ إنتاج هذا البئر حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً بما سيساهم في حل جزئي في الطلب على الغاز، والبئـــر FF-47 تم حفره سنة 2008 ولكن لم يتم ربطه إلا بعد تشكيل فريق عمل من إدارة الإنتاج وإدارة صيانة الحقول وبالتعاون مع بقية الإدارات في الشركة و الإدارة الفنية والنقل والخدمات وغيرها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال