اقتصاد

سرت للنفط تعيد تفعيل مركز تدريب حقل الاستقلال

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 12 ديسمبر 2020 (وال) – احتفل العاملون بحقل الاستقلال التحدي بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الخميس، بوضع البئر FF-47 على الإنتاج وربطه على معمل الغاز، بحضور مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب إيجاز صحفي للشركة، يبلغ إنتاج هذا البئر حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً بما سيساهم في حل جزئي في الطلب على الغاز، والبئـــر FF-47 تم حفره سنة 2008 ولكن لم يتم ربطه إلا بعد تشكيل فريق عمل من إدارة الإنتاج وإدارة صيانة الحقول وبالتعاون مع بقية الإدارات في الشركة و الإدارة الفنية والنقل والخدمات وغيرها

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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