المصرف المركزي يحسم أمر تحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي والاغراض التي سيشملها

أكد مصرف ليبيا المركزي جهود التئام مجلس إدارته لا تزال مستمرة، مضيفاً أنه ماضٍ في اتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جديد للدينار الليبي وأنه سيتم تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” قد وجّهَ الدعوة لأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي لحضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2020 يوم الخميس القادم على تمام الساعة الحادية عشرة عبر تطبيق “زوم”.

وفقاً لرسالة وجهها الكبير، سيخصص اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدارسة خيارات تعديل سعر الصرف واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وكان مصدر بمصرف ليبيا المركزي أن اللجنة الفنية المشتركة وضعت عدداً من المقترحات لاختيار سعر الصرف وأحالتها لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها رسمياً.

يشار إلى أن هذا الاجتماع المرتقب للمصرف هو الأول منذ انقسام مصرف ليبيا المركزي في العام 2014.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي