خبير اقتصادي يتحدث عن سعر الصرف الجديد ووضع منحة أرباب الاسر

تحدث الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” عن سعر الصرف الجديد للدينار الليبي ومصير منحة أرباب الأسر، مؤكداً أن المصرف المركزي سيحاول تحقيق الاستقرار بعد تعديل سعر الصرف الرسمي لمدة سنتين أو ثلاثة ثم مراجعة السعر مجددا.

وأعتقد “الجديد” في تصريحات اعلامية أن المصرف المركزي سيعدل سعر الصرف الرسمي مباشرة دون استخدام سعر معلن كما حدث في سنة “1999”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن منحة أرباب الأسر أمر متاح إذا تم استخدام طريقة سعر الصرف المعلن والإبقاء على سعر الصرف الرسمي كما هو، مبينا أن هذا الإجراء مستبعد جدا ومن المؤكد أن المركزي سيقوم بتعديل السعر الرسمي مباشرة.

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، وجه دعوة رسمية لأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للإجتماع يوم “17 ديسمبر 2020” عبر تطبيق “زوم”.

وبحسب رسالة الكبير فإن الاجتماع سيناقش استعراض ومناقشة تقرير اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار واتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص .

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