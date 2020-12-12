شركة سرت تضيف 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي لإنتاجها اليومي

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نجحت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في إضافة 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى انتاجها اليومي بعد دخول أحد آبار حقل الاستقلال على الإنتاج وربطه بمعمل الغاز.

وأعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أن العاملين بحقل الاستقلال “التحدي” احتفلوا الخميس في حضور رئيس مجلس إدارة الشركة، مسعود سليمان، بوضع البئر FF-47 على الإنتاج وربطه على معمل الغاز.

وأشارت الشركة، إلى أن إنتاج هذا البئر يبلغ حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، مؤكدة أنها ستساهم في حل جزئي في الطلب على الغاز.

ولفتت الشركة، إلى أن البئر تم حفره سنة 2008، ولكن لم يتم ربطه إلا بعد تشكيل فريق عمل من إدارة الإنتاج وإدارة صيانة الحقول وبالتعاون مع بقية الإدارات في الشركة.