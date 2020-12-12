عمال شركة الواحة يطالبون باسترجاع ساعات العمل الإضافي

جددت مجموعة من المستخدمين التابعين لشركة الواحة للنفط والغاز اليوم السبت، مطالبهم بضرورة عودة نظام ساعات العمل الإضافي كما كان عليه الأمر في السباق.

وقالت نقابة عمال الواحة في بيان عبر فيسبوك، إن الوقفة الاحتجاجية لمستخدمي حقل جالو مستمرة لليوم الرابع على التوالي؛ وذلك على خلفية مطالبتهم باستئناف نظام ساعات العمل الإضافي كما كان عليه الوضع قبل توقف الإنتاج.

وأوضحت النقابة بأن من بين المطالب، قرار الموارد البشرية باحتساب التقييم السنوي دون درجة أداء، ومعبرين في الوقت نفسه عن تضامنهم مع رئيس نقابة الشركة بعد صدور قرار ظالم بنقله تعسفيًا إلى شركة الجوف للتقنية النفطية.

وكانت النقابة طالبت في وقت سابق من المؤسسة الوطنية للنفط الضغط على الحكومة وتفعيل قرار زيادة المرتبات وتحسين الأوضاع المالية للقطاع، إضافة إلى مطالبتها بتغيير مجلس إدارة المؤسسة في حال استمر بالمماطلة ونجاهل الأمر.

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