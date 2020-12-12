الان.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي استقرارا نسبياً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات طفيفة في تداولات السوق الموازية مساء السبت.
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 12-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
ب5.840 بيع في زليتن
ب5.830 شراء
ب5.845 بيع في طرابلس
ب5.835 شراء
الدولار حوالة تركيا = 5.86 دينار
اليورو = 7.15 دينار
الجنية الإسترليني 7.90 دينار
الليرة التركية 0.75 دينار
الدينار التونسي 2.17 دينار
الجنية المصري 0.37 دينار
الدينار الاردني 8.00 دينار
الذهب:
الذهب عيار 18 كسر 234 دينار
الذهب عيار 21 كسر 273 دينار
الذهب عيار 22 كسر 286 دينار
الذهب عيار 24 كسر 312 دينار
الذهب جديد عيار 18 320 دينار
الذهب جديد عيار 21 من 370 دينار
الفضة كسر 2.5 دينار.
الفضة جديد 9 دينار على حسب العيار.
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