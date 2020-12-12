الان.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي استقرارا نسبياً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات طفيفة في تداولات السوق الموازية مساء السبت.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 12-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

ب5.840 بيع في زليتن

ب5.830 شراء

ب5.845 بيع في طرابلس

ب5.835 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.86 دينار

اليورو = 7.15 دينار

الجنية الإسترليني 7.90 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 2.17 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الاردني 8.00 دينار

الذهب:

الذهب عيار 18 كسر 234 دينار

الذهب عيار 21 كسر 273 دينار

الذهب عيار 22 كسر 286 دينار

الذهب عيار 24 كسر 312 دينار

الذهب جديد عيار 18 320 دينار

الذهب جديد عيار 21 من 370 دينار

الفضة كسر 2.5 دينار.

الفضة جديد 9 دينار على حسب العيار.

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