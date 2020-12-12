اقتصاد

بنغازي تستقبل شحنة ديزل مستورد من مالطا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر يعمل في ميناء بنغازي البحري لـ “218” أن أرصفة الميناء استقبلت، ناقلة الوقود “كيريل”، وعلى متنها نحو 33 ألف طن متري من الديزل، مستوردة من مالطا.

وكانت أرصفة الميناء قد استقبلت، خلال الأيام الماضية، مجموعة من السفن التجارية، محمّلة بحاويات بضائع وسلع متنوعة، منها السفينة “ذيبس” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا التضامن”، وعلى متنها 8100 طن من أكياس الإسمنت.

وشهد الميناء وصول السفينة “ملقا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “النوق للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 3352 طنًا من الإسمنت المكيس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك