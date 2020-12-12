بنغازي تستقبل شحنة ديزل مستورد من مالطا

أفاد مصدر يعمل في ميناء بنغازي البحري لـ “218” أن أرصفة الميناء استقبلت، ناقلة الوقود “كيريل”، وعلى متنها نحو 33 ألف طن متري من الديزل، مستوردة من مالطا.

وكانت أرصفة الميناء قد استقبلت، خلال الأيام الماضية، مجموعة من السفن التجارية، محمّلة بحاويات بضائع وسلع متنوعة، منها السفينة “ذيبس” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ليبيا التضامن”، وعلى متنها 8100 طن من أكياس الإسمنت.

وشهد الميناء وصول السفينة “ملقا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “النوق للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 3352 طنًا من الإسمنت المكيس.

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