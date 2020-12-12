رئاسة النواب تدعو الأعضاء لجلسة رسمية في بنغازي الاثنين المقبل

دعت رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي الاثنين المقبل، الموافق 14 من ديسمبر الجاري، وفق بيان صادر اليوم السبت.

وكان أكثر من 100 عضو من أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس النواب وصلوا إلى مدينة غدامس الأسبوع الماضي من أجل عقد جلسة رسمية لتوحيد المجلس وتعديل اللائحة الداخلية وانتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب الليبي، قبل أن تفشل تلك المساعي حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم برلمان طبرق عبد الله بلحيق في تصريحات صحفية سابقة، على أنه وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 في اللائحة التنظيمية لعمل مجلس النواب، تكون شرعية الجلسة من خلال دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب، ودون توجيه هذه الدعوة لن يكون هناك شرعية لأي جلسة.

وفي دعمها لرئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، أكدت قبائل في شرق ليبيا -في بيان- عدم قبولها بأي اجتماع لمجلس النواب في أي مكان خارج مقره الدستوري في مدينة بنغازي، أو مقره المؤقت في مدينة طبرق.

وأشار البيان إلى “دعم القبائل الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام، ورفض القفز بأي شكل من الأشكال على حق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي.

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