ورشة عمل حول تعزيز دور غرف التجارة في الاقتصاد الليبي والحوكمة الرشيدة

شارك رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في مدن طرابلس وبنغازي والمرقب ومصراتة ودرنة ومرزق والزنتان خلال اليومين الماضيين، بورشة عمل حول تعزيز دور غرف التجارة في الاقتصاد الليبي والحوكمة الرشيدة.

وبحسب بيان لاتحاد الغرف، كانت الورشة برعاية وتنظيم برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام في الفترة ما بين 5 إلى 10 ديسمبر من العام الجاري بدولة تونس.

ويهدف برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام والذي تصل مدته إلى 4 سنوات ومدعومًا من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل خبراء فرنسا إلى تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة في جميع مناطق ليبيا، القادرة على خلق فرص العمل وسبل العيش لليبيين، خصوصا للشباب والنساء من خلال دعم خدمات ميسرة للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تساهم الورشة في تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والبرنامج، إضافة إلى إمكانية دعم الغرف والاتحاد العام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المستقبل.

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