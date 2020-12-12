بلدي طبرق يبحث مشاريع الكهرباء في المدينة مع الشركة العامة

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم السبت مشاريع الكهرباء في المدينة مع مسؤولين من الشركة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر البلدية بحضور مدير مكتب المشروعات نصر شرح البال ومدير عام نقل الطاقة ومدير عام مشروعات نقل الطاقة ومدير عام الجهد المتوسط.

وبحسب بيان للبلدية، تناول الاجتماع شروع إنشاء الأعمال المدنية ورصف الطريق للمحطة 400 بمنطقة كروم الخيل والتي تربط المحطة الغازية الجديدة لتوزيع الجهد على نطاق البلدية والبلديات المجاورة.

وأضاف البيان بأن الاجتماع تطرق أيضا إلى ضرورة زيارة موقع المحطة الغازية الجديدة وزيارة موقع محطة 400 كيلو فولت والخط الرئيسي التميمي طبرق 220 كيلو فولت.

وأشار إلى التوصل لاتفاق على متابعة مشروعات المحطات تحت التنفيذ ومجموعة محطات الخوير والصيانة الحالية لمركز التحكم، ومناقشة كل الاختناقات والاحتياجات الخاصة بقطاع الكهرباء ببلدية طبرق.

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