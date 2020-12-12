بعد “ضربات كورونا”.. توقعات بتعافي الاقتصاد الألماني عام 2021

كشف البنك المركزي الألماني عن توقعاته بتعافي الاقتصاد الألماني من تداعيات جائحة “كورونا”، خلال عام 2021.

وبحسب بيانات حديثة نشرها البنك، فإنه يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مُجدّدًا، عقب الركود الشتوي المفروض بسبب “كورونا”.

وعلى الرغم من توقع الاقتصاديين في البنك المركزي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3% لعام 2021؛ إلا أن عام 2022، هو عام التفاؤل، إذ يتوقع الاقتصاديون نموًا بنسبة 4,5%، مقارنة بتوقعات يونيو عند مستوى 3,8%.

وفي السياق ذاته؛ يشير البنك المركزي الألماني إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة بسبب جائحة “كورونا”.

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