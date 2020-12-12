الان.. انخفاض جماعي للدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. وهذه اخر الأسعار

سجل سعر الدولار الامريكي انخفاضا مفاجئا مقابل الدينار الليبي بعد حالة من التذبذب والاستقرار النسبي صباح اليوم، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات ملحوظة في تداولات السوق الموازية مساء السبت.
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 12-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار:
ب5.730 بيع في زليتن
ب5.720 شراء
ب5.710 بيع في طرابلس
ب5.700 شراء
الدولار حوالة تركيا = 5.72 دينار
اليورو = 6.90 دينار
الجنية الإسترليني 7.50 دينار
الليرة التركية 0.73 دينار
الدينار التونسي 2.12 دينار
الجنية المصري 0.37 دينار
الدينار الاردني 8.10 دينار
الذهب:
الذهب عيار 18 كسر 228 دينار
الذهب عيار 21 كسر 266 دينار
الذهب عيار 22 كسر 280 دينار
الذهب عيار 24 كسر 304 دينار
الذهب جديد عيار 18 320 دينار
الذهب جديد عيار 21 من 370 دينار
الفضة كسر 2.5 دينار.
الفضة جديد 9 دينار على حسب العيار.
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