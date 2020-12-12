التجارة والتنمية يعلن إعادة فتح وكالة الأطفال بعد سنوات من الإغلاق

أعلن مصرف التجارة والتنمية في بنغازي اليوم السبت‘ عن إعادة فتح وكالة الأطفال بعد سنوات من الإغلاق، وفق بيان رسمي.

ومن المتوقع أن تقدم الوكالة الخدمات المصرفية للأطفال وأولياء أمورهم، إضافة إلى خدمات الثقافة والمعرفة والعلم والترفيه الهادف المتجسد في القسم الثقافي الترفيهي الملحق بوكالة الأطفال الذي يضم نشاطات مختلفة.

وبحسب البيان، فإن من بين الأهداف انضمام الأطفال إلى مجال يعنى بالشؤون المصرفية والمالية التي تتناسب وفئاتهم العمرية يساعدهم في التدريب على إنجاز معاملاتهم المصرفية لتعزيز الاستقلالية والاعتماد على الذات منذ الصغر فى إدارة شؤونهم المالية.

وأشار البيان إلى أن الوكالة تؤدي إلى حصولهم على دقة الإنجاز في اتمام المعاملات المصرفية والاعتياد على إحترام الوقت وإتباع القوانين والأنظمة التى تُصاغ بعبارات بسيطة وسليمة ما يساعدهم على استيعابها كجزء من حياتهم اليومية وبالتالي خلق تصرفات مستحسنة اجتماعياً، وترسيخ عادة الإدخار منذ الصغر.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الوكالة الخدمات الأخرى مثل حسابـــات تـــوفيـــر للأطـفـــال وحسابات وديـعـة حسابات خاصة لأولياء الأمـور. خدمات الإيـداع والسحـب.

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