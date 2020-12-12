وضع بئر FF- 47 على خط الإنتاج في حقل الاستقلال

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز ربط حقل الاستقلال على الإنتاج بطاقة 6 ملايين قدم مكعب يوميا .

الشركة كشفت في بيان لها أمس الجمعة، أنها نجحت في ربط البئرFF-47 بحقل الاستقلال على الإنتاج بما يضيف حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ويساهم في حل جزئي في الطلب على الغاز.

يشار إلى أن البئر FF-47 تم حفره سنة 2008 ولكن لم يتم ربطه إلا بعد تشكيل فريق عمل من إدارة الإنتاج وإدارة صيانة الحقول وبالتعاون مع بقية الإدارات في الشركة.

وتحتل ليبيا وفقاً لبريتش بتروليم المركز الثاني كأكثر الدول تحقيقاً لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، بنسبة زيادة في إنتاجها من الغاز الطبيعي تصل لـ 14%.

وبلغت إيرادات ليبيا من بيع النفط والغاز أكثر من 700 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، أودعت في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة “الشركاء وحقوق الغير” وفقا للمؤسسة.

وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مبيعات النفط الخام وصلت إلى 619 مليون دينار ومبيعات الغاز والمكثفات 72 مليون دولار والمنتجات النفطية 8.591 مليون دولار، والبتروكيماويات 732 ألف دولار.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام يوميا قرابة مليون و 250 ألف برميل يوميا وفقا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وكان الإنتاج الليبي يبلغ أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا قبل 2011، ويشكل النفط نحو 94% من موارد ليبيا، ويتميز الذهب الأسود في ليبيا بغزارة الآبار المستخرج منها وقربها من موانئ التصدير.