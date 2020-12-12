الدينار يُسجل تحسنا أمام العملات الأجنبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار مع عودة التداولات يوم السبت في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند الساعة السادسة من مساء السبت بـ5.71 دنانير، فيما تراجعت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية وتم تداوله بـ5.72 دنانير، وجرى تداول اليورو في سوق المشير بـ6.90، بينما بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18، 228 دينارا.

أما بشأن العملات الأخرى، فقد تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدينار بمقدار 3 قروش وتم تداولها بـ73 قرشا، فيما بلغت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 2.120 دينار.

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