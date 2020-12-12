استمرار دورة دبلوم المراقبين الماليين ببنغازي

بنغازي 12 ديسمبر 2020 (وال) – نظّم مركز الدراسات المالية والعمليات وبالتعاون مع مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، بمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي، دورة دبلوم المراقبين الماليين للأسبوع الثاني.

وخلال الدورة، ألقت الدكتورة سميرة الكاديكي محاضرة اليوم بعنوان “ميزانية البنود” وتحدثت فيها عن نشأتها وتعريف بها وخصائصها وغيرها من المواضيع في وسط تفاعل بين المشاركين في الدورة.

وحضر، الدورة اليوم رئيس مركز الدراسات والحسابات المالية د. سعيد اسماعيل البرغثي بصحبة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من وكيل وزارة المالية والتخطيط ومنهم علي الشلوي وخالد العريبي والدكتور أسامة السحاتي.

مدير مركز الدراسات المالية والتدريب التابع لوزارة المالية الدكتور سعيد اسماعيل البرغثي، وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، قال: “الهدف من الدورة هو الرفع من كفائت الموظفين عن طريق الاستفادة من الخبارات المالية وهذا أول مشروع مشاركة مع جامعة بنغازي بإعطاء دبلوم المراقبين الماليين في موضوع المراجعة الداخلية ونسعى لمتابعة الأساليب المالية الحديثة”.

وتابع: “الدورة تستهدف كافة المراقبين الماليين الذين يتبعون الوزارة ومدة الدورة ثلاث أشهر مقسمة إلى فصلين ثلاث مواد شهر ونصف وثلاث مواد أخرى في شهر ونصف”.

وأضاف: “وبعد انتهاء الدورة التدريبية في بنغازي سنبدأ بتنفيذها في مراقبة الخدمات المالية البيضاء تم مراقبة المرج ثم طبرق وهكذا إلى أن يتم تغطية جميع المراقبين الماليين التابعين لنا والشكر لمراقبة الخدمات المالية بنغازي على استضافة الدورة التدريبية الأولى للمراقبين الماليين”. (وال – بنغازي) ه ع

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