تراجع للعملات الدولية أمام العملة الليبية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

واصل الدينار الليبي ارتفاعه أمام سلة العملات الدولية بعدما بدأت هذه العملات التراجع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع دعوة وجهها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من أجل حضور الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لهذا العام في السابع عشر من ديسمبر المقبل عبر تطبيق “زوم” .

وتراجع الدولار الأميركي ليسجل 5.75 دينار، مقابل 5.89 دينار سجلها الخميس الماضي، بعدما انخفض الأسبوع الماضي نحو 0.54 قرشا .

وتراجع اليورو أيضا ليسجل 6.90 دينار مقابل 7.05 دينار الخميس الماضي، كما انخفض الجنيه الاسترليني ليسجل 7.50 دينار، مقابل 7.90 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما يلي آخر أسعار العملات وفقا لمتداولون في الحلقة في سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

بـ 5.730 بيع في زليتن

بـ 5.720 شراء

بـ 5.710 بيع في طرابلس

بـ 5.700 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.72 دينار

اليورو = 6.90 دينار

الجنية الإسترليني 7.50 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.12 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الأردني 8.10 دينار

الذهب:

الذهب عيار 18 كسر 228 دينار

الذهب عيار 21 كسر 266 دينار

الذهب عيار 22 كسر 280 دينار

الذهب عيار 24 كسر 304 دينار

الذهب جديد عيار 18 320 دينار

الذهب جديد عيار 21 من 370 دينار

الفضة كسر 2.5 دينار.

الفضة جديد 9 دينار على حسب العيار.