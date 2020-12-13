البريقة: الوقود متوفر وعلميات التوزيع تسير بشكل طبيعي

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين أن امدادات وعمليات التوزيع تسير بشكل طبيعي ومستمر من المصفاة ومستودع الزاوية النفطي، وأن عملية دخول النواقل البحرية تسير حسب الجداول المعدة لوصولها للموانئ.

وأكدت الشركة على -صفحتها الرسمية-السبت، وصول ناقلة الوقود إلى مرافئ الميناء معللة تأخر وصولها؛ لسوء الأحوال الجوية بعد انطلاقها من موانئ الشحن.

وقالت الشركة أن التعزيزات ستصل تباعا للمحطات مباشرة من مستودع مصراتة النفطي عبر صهاريج النقل وفق برمجتها سابقا من الشركة.

يُشار إلى أن بعض مدن ومناطق البلاد تشهد ازدحام على محطات الوقود؛ إثر اقفال بعض المحطات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية