“اللحم الوطني” في مرمى “الغلاء ورخص المستورد”

وسط حالة التقشف، وتراجع القدرة الشرائية بسبب شح السيولة، يواجه المواطنون في مدينة مصراتة، ظروفا معيشية صعبة، إذ شهدت البلدية إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على شراء اللحوم المستوردة وذلك بسبب رخص سعرها بالمقارنة مع اللحوم المحلية الوطنية، التي يصل سعرها إلى ضعف أسعار اللحوم المستوردة.

أحد التجار بالبلدية أرجع سبب الإقبال على اللحوم المستوردة، لسببين، أولهما نقص السيولة أما الآخر فهو رخص سعر اللحوم المستوردة، أما عن سبب غلاء سعر اللحوم الوطنية فيرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف، فضلا عن جودة الأعلاف الطبيعية التي تجعل الخروف الوطني ألذ من الخروف المستورد الذي يأكل الأعلاف الصناعية.

ووفقا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، في سبتمبر من العام الماضي، فقد بلغت الاعتمادات المستندية لتوريد المواشي واللحوم 300 مليون دينار.

وفي دراسة نشرتها صحيفة “تليغراف” البريطانية عن قائمة دول العالم وفقا لكمية استهلاكها من اللحوم سنويا للفرد الواحد، حافظت ليبيا على معدل استهلاكها حيث جاءت في المرتبة المتوسطة عالميا مع استهلاك 33.5 كيلوغرام للشخص الواحد سنويا لتحتل المرتبة الـ 6 عربيا.

ويتساءل مراقبون، عن سبب غلاء أسعار اللحوم الوطنية، رغم ملايين الدولارات التي منحت للتجار على هيئة اعتمادات منذ إعادة فتح منظومة مصرف ليبيا المركزي، بينما يتساءل آخرون عن سبب غياب الجهات الرقابية على الأسواق لتقوم بضبط تسعيرة جبرية للسلع تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية