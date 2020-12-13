اقتصاد

المصارف تبدأ باستقبال طلبات مخصصات الأسر عن 2019

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت المصارف التجارية باستقبال طلبات المواطنين ممن لم يستلموا مخصصات أرباب الأسر عما تبقى من عام 2019 وفقا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.

وفي تصريح سابق لـ 218 قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر سالم السيوي إن عدد المواطنين الذين لم يستفيدوا من المخصصات يقدر بـ300 ألف فرد.

وأوضح المصرف المركزي لـ218 قبل أشهر أن عدد المستفيدين من الخدمة العام الماضي بلغ مليونا و360 ألف رب أسرة، في حين وصل عدد الأفراد المستفيدين من المخصصات ستة ملايين و86 ألف مواطن وبلغت القيمة المسيلة لتغطيتها 3 مليارات و43 ألف دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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