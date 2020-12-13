“المالية” تحيل مرتبات نوفمبر إلى المصرف المركزي

وزارة المالية تحيل مرتبات شهر نوفمبر إلى المصرف المركزي بعد الموافقة على تغطية الميزانية المتاخرة
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قناة 218 الليبية
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