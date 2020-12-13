الفضيل: هذا ما سيحدث إذا لم يتغير سعر الصرف

قال الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية أن الشارع الليبي ينتظر قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لأنها مصيرية وسوف تنعكس بشكل مباشر على تعاسة أو سعادة الليبيين .

وأضاف بالقول إن التأخر في اتخاذ أي قرار يفترض أن يتخذ في القريب العاجل هو من شأنه أن يفاقم الأزمات أكثر وأن يجعل الليبيين تحت وطأة ارتفاع سعر الأسعار وتعدد الأسعار وانخفاض دخولهم الحقيقية وانتقاء شريحة كبيرة من الليبيين تحت خط الفقر .

وتابع بالقول: نأمل أن يتخذ القرار يوم الخميس المقبل فهو قرار تاريخي اقتصادي بكل ما تعنيه هذه الكلمة ونتمنى من المسؤولين المجتمعين الآن أن يكونو في مستوى المسؤولية وأن يشعروا بمعاناة الشعب الليبي .

وكشف الفضيل أنه إذا لم يحدث تغيير بسعر الصرف لا يوجد إلا حل وهو خروج الشعب بالمظاهرات سلمية فالشعب الليبي لم يعد لديه ما يخسره والضغوطات هي التي جعلت المتخاصمين يعقدون اجتماعاً وبالتالي إذا حدتث ضغوطات أكبر حتى وإن كان هناك تلكؤ من بعض الأطراف فنتوقع أن تصدر عن الاجتماع عدة قرارات .

وأفادالخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” بالقول: إذا تعنت المحافظ بعدم تغيير سعر الصرف فهناك رأي لأغلبية الأعضاء ، كاشفا عن تواصله مع أحد أعضاء مجلس إدارة المركزي وتأكيده عن وجود تفاؤل وتفاهم .

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