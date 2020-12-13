اقتصاد

خاص: بومطاري يطالب بتنفيذ الإفراجات عن المرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير مالية الوفاق فرج بومطاري إلى مدير إدارة الميزانية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات .

تضمنت المراسلة تنفيذ ماجاء في منشور رقم 6 لسنة 2020 بشأن الإفراجات عن المرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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