خاص: بومطاري يطالب بتنفيذ الإفراجات عن المرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير مالية الوفاق فرج بومطاري إلى مدير إدارة الميزانية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات .
تضمنت المراسلة تنفيذ ماجاء في منشور رقم 6 لسنة 2020 بشأن الإفراجات عن المرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير مالية الوفاق فرج بومطاري إلى مدير إدارة الميزانية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات .
تضمنت المراسلة تنفيذ ماجاء في منشور رقم 6 لسنة 2020 بشأن الإفراجات عن المرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية .
أضف تعليقـك