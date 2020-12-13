وصول شحنة من الوقود عبر الناقلة أنوار أفريقيا لميناء طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الأحد عن وصول شحنة من الوقود تقدر بحوالي 34 مليون لتر من الوقود عبر الناقلة أنوار أفريقيا إلى ميناء طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عمليات دخول وحركة النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعدة مسبقا لوصولها للمؤاني حال تحسن الطقس علما بأن تأخرهم سببه سوء الأحوال الجوية وهو الأمر الذي تم التنويه عنه في وقت سابق.

ومن المتوقع بأن أن تصل الناقلة أنوار الخليج إلى طرابلس خلال الساعات القادمة خاصة بعد إنتهائها من الشحن أمس ليلا لتباشر عمليات التفريغ بعد استكمال حمولة أنوار أفريقيا، وفق البيان.

وأفادت الشركة بوجود خزان جاهز للاستلام من مصفاة الزاوية بكمية 7400طن، جاري العمل علي ضخها لمستودعات الشركة، مؤكدة بأن عمليات الإمداد من مستودع الزاوية لشركات التوزيع مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال المحطات وأنه من المتوقع وصول ناقلة بنزين 95 لميناء الزاوية الأربعاء القادم.

وأشار بيان الشركة إلى أن حركة النواقل بميناء مصراتة تسير وفق البرنامج المجدول من خلال وصول الناقلة (قيما) المحملة بوقود البنزين ومباشرة عمليات الضخ والتوزيع بالمنطقة الوسطى.

وطمأنت البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود بنوعيه متوفر ولا داعي للإنجرار وراء الشائعات المغرضة والتي هدفها المواطن.

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