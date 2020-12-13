“أنوار أفريقيا” تصل طرابلس مُحمّلة بـ25 ألف طن من البنزين‎

وصلت ناقلة نقل النفط “أنوار أفريقيا” فجر اليوم الأحد إلى منطقة المخطاف في ميناء طرابلس البحري بحسب ما أعلنته شركة البريقة لتسويق النفط.

وفي السياق ذاته، ذكرت الشركة الليبية للموانئ في تقرير حركة السفن اليومية أن الناقلة تحمل على متنها 25 ألف طن من وقود البنزين ومستعدة لدخول المنطقة للتوزيع في حال تحسن الطقس علما أن تأخرها كان سببه سوء الأحوال الجوية.

وأشارت شركة البريقة إلى انتهاء ناقلة أنوار الخليج من الشحن أمس ليلا وهي في طريقها لميناء طرابلس البحري لتباشر عمليات التفريغ بعد انتهاء أنوار افريقيا، مؤكدة أن عمليات حركة النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعدة مسبقا لوصولها للموانئ الليبية.

وكشفت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن وجود خزان جاهز للاستلام من مصفاة الزاوية بكمية 7400 طن، يجري العمل على ضخها في مستودعات البريقة.

وبالخصوص طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بتوافر الوقود بنوعيه مطالبة بعدم تصديق الشائعات التي تعكر صفو حياة المواطنين.

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