“مصارف” تعلن فتح باب الحجز بمنحة 500 دولار

أعلنت مجموعة من المصارف الليبية، الأحد، عن بدئها بالتعامل مع مخصصات أرباب الأسر ومن بينها المصرف الإسلامي الليبي الذي أكد البدء بقبول طلبـات مخصصات أرباب الأسر “500 دولار” الإضافية عن السنة المنتهية 2019 للزبائن الذين تم حجز القيمة لهم ولم يتم شحنها، بالإضافة إلى الزبائن الجدد الذين لم يسبق لهم حجز القيمة إبتداءً من يوم غد الاثنين.

وفي السياق ذاته أكد مصرف الصحارى عين زارة عن فتح منظومة المصرف المركزي للحجز اليوم للمواطنين الذين لم يحصلوا على مخصصات أرباب الأسر للعام الماضي مشيرا إلى أنه باشر باستقبال طلبات الزبائن المعنيين بالأمر.

وفي إعلان منفصل، كشف مصرف الأمان عن البدء فعليًا في حجز منحة أرباب الأسر عن سنة 2019 للعملاء الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها مُسبقاً مضيفا أنه بات بالإمكان الحجز لمواليد 2020.

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