مصرف الجمهورية فرع كاباو يوزّع السيولة

قام مصرف الجمهورية فرع كاباو، بتوزيع السيولة النقدية لزبائنه بقيمة 700 دينار لكل حساب.

وشدد المصرف على الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا وذلك من خلال تعقيم كل زبون عند الدخول وأيضاً وضع علامات على الأرضية ضمانا للتباعد الجسدي.

وجرت عملية توزيع السيولة بكل سلاسة وأريحية وفقا لشروط السلامة الصحية علما بأن المصرف مستمر في توزيع السيولة إلى غاية الأربعاء.

وقام موظفو مكتب الخدمات المالية في كاباو، قبل أسابيع قليلة، بتجهيز صكوك مرتبات شهر أكتوبر لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة والتي تصرف مرتباتهم من مكتب الخدمات المالية داخل البلدية.

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