إسدال الستار على معرض ليبيا للمشروعات الصغرى

قالت مديرة معرض ليبيا للمشروعات الصغرى سارة الهاشمي، إن معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسخته الخامسة شارك فيه 30 مشروعا، حيثُ تم اختيار هذه المشاريع من قبل لجنة متخصصة.

وأضافت الهاشمي في تصريح خاص لـ”218″، أن المعرض نظمته ثلاث جهات، متمثلة في المؤسسة الوطنية لتنمية المشروعات، ومؤسسة نقطة تحول، ومؤسسة مساحة+، وتضم فريق عمل مكون من 40 شخصا.

وأشارت الهاشمي إلى أنه قد جرى تأجيل المعرض من شهر مارس 2020 إلى نوفمبر 2020 بسبب فيروس كورونا.

واختتمت اليوم فعاليات معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسختها الخامسة التي كانت قد بدأت يوم السبت، حيثُ سجل المعرض الذي أقيم بفندق المهاري بطرابلس، مشاركة كبيرة من الرواد وسط تطبيق إجراءات احترازية لمنع فيروس كورونا من الانتشار.

وبحسب ما نشرته المنصة الرسمية لمعرض ليبيا للمشروعات الصغرى، فإن مثل هذه المعارض، تهدف إلى توفير الدعم والخدمات التي يحتاجها أصحاب الأفكار لتحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية وتسريع نمو شركاتهم الناشئة وزيادة أرباحهم، إضافة لتحفيز الابتكار والشركات المحلية ومناقشة ومشاركة المشاريع التعاونية، وذلك لخلق بيئة محفزة للمراكز والشركات وأصحاب المشاريع الصغرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية