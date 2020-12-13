مصرف النوران يعلن عن استئناف الحجز لمنحة أرباب الأسر لسنة 2019

أعلن مصرف النوران التجاري الخاص اليوم الأحد عن اسئناف عمليات الحجز لمنحة أرباب الأسر عن سنة 2019 للأشخاص الذين لم يسبق لهم الاستفاذة منها.

وطالب المصرف في بيان من المواطنين التوجه إلى فرع برج طرابلس الدور الأرضي وذلك للحصول علي النماذج المطلوبة مع المستندات.

وأشار المصرف إلى ضرورة اصطحاب المستندات المتعلقة ببطاقة الفيزا للتأكد من الصلاحية وصورة من جواز السفر مع الأصل والرقم الوطني.

وأوضح بأنه لا يمكن إتمام عملية الحجز من خلال منظومة أرباب الأسر إلا عند وجود ما يعادل القيمة المراد حجزها بالدينار الليبي في الحساب من طرف مصرف النوران، مؤكدًا بأن آخر موعد لاستلام الطلبات مع نهاية دوام أخر يوم من شهر ديسمبر الجاري.

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