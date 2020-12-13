“المُنسبين الجدد” في التعليم ضمن قوائم المرتبات المفرج عنها

قالت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة اليوم الأحد، بأن مرتبات المنسبين الجدد في التعليم من ضمن قوائم الإفراجات التي أعلنت عنها وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت المراقبة في بيان مقتضب، بأنها تعد من بين أوائل قوائم الإفراجات المالية التي تمكنت وزارة المالية من الإفراج عنها.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في وقت سابق من اليوم إحالة مرتبات شهر نوفمبر للمصرف المركزي بطرابلس، إضافة إلى إخطار إدارة الميزانية ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بتنفيذ ماجاء في المنشور رقم 6 لسنة 2020 بشأن الإفراجات عن المرتبات الموظفين والعاملين بالوحدات الإدارية.

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