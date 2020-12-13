بعد انخفاض ملحوظ.. ارتفاع مفاجئ للدولار وهذه اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر الدولار الامريكي ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات ملحوظة في تداولات السوق الموازية مساء الاحد.

وكان سعر الدولار قد تراجع عصر اليوم إلى 5.62 دينار بعد الاعلان عن فتح منظومة أرباب الأسر، إلا أنه عاود الصعود الآن إلى 5.76 دينار في تداولات غرف الفايبر.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 13-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.76 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.77 دينار

اليورو = 6.90 دينار

الجنية الإسترليني 7.50 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.12 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الاردني 8.10 دينار

الذهب:

الذهب عيار 18 كسر 230 دينار

الذهب عيار 21 كسر 268.3 دينار

الذهب عيار 22 كسر 281.1 دينار

الذهب عيار 24 كسر 306.6 دينار

الذهب جديد عيار 18 320 دينار

الذهب جديد عيار 21 من 370 دينار

الفضة كسر 2.5 دينار.

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