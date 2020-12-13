حقل “إيراوان” يُعزز آمال رفع إنتاج النفط الليبي

تابعت شركة زلاف عملية نقل منصة الحفر “NWD50” من مدينة مصراتة إلى حقل نفط إيراوان، وذلك لتسهيل عميلات التنقيب.

وبحسب بيان نشرته الشركة عبر منصتها الرسمية، فإن حقل إيراوان الذي يقع في حوض مرزق على بعد حوالي 50 كم شرق العوينات، يعتبر من أهم الاهداف الاستراتيجية التي وضعتها شركة زلاف، حيث سيدخل حيّز الإنتاج في المستقبل القريب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، عقدت في وقت سابق، اجتماع فني لشركة “زلاف ليبيا”، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بالربط عبر الدوائر المغلقة، مع كل من مقر المؤسسة فرع بنغازي ورأس لانوف، وذلك لمناقشة النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية المتخّذة لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس “كورونا”، وذلك وفقًا للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة لجميع شركاتها، بالإضافة إلى بحث المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

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