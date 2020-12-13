بعرة يكشف سبب تقريب موعد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

كشف الخبير القانوني طه بعرة عن السبب الذي أدى إلى تقريب موعد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى يوم الأربعاء بدلا من الخميس القادم.

وأوضح بعرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، إن بناءً على طلب أحد الأعضاء تم تقريب اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020؛ للنظر في مقترحات سعر الصرف والدراسة الفنية المجراة بالخصوص.

وكان مصدر يعمل بمصرف ليبيا المركزي أكد في وقت سابق لصدى الاقتصادية، على صحة ما تداول حول تقريب اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى يوم الأربعاء بدلاً من الخميس.

وأكد المصدر أيضا على استمرار عمل اللجنة الفنية الجديدة لدراسة مقترح لجنة تعديل سعر الصرف مع دراستها عدد من المواضيع.

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