صنع الله يبحث خطط المؤسسة لزيادة معدلات إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله الأحد اجتماعا مع أشرف العبار عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية والخدمات والنقل والإمداد بشركة الخليج العربي للنفط.

و تم خلال الاجتكاع مناقشة النشاط العام للشركة، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الانتاج، والميزانيات التي تحتاجها للمحافظة على المعدلات الحالية، وتحسين ظروف العاملين .

صنع الله قال “إن المؤسسة اتخذت خطوات مهمة وجادة، و قامت بجهود مضنية من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة ولا زالت من أجل تحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز وستعمل جاهدةً لتحسين وتوفير كافة الخدمات التي يستحقها جميع المستخدمين في الحقول والموانئ النفطية على جميع الأصعدة”.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً مهماً في قطاع النفط والغاز في ليبيا، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع شركات عالمية في عدة مجالات، من أجل تطوير آلية عمل الإدارات، مطالباً بأن تعمل كل الشركات على تطوير واستحداث إداراتها، وذلك من خلال الدفع بالشباب و تشجيعهم وإعطائهم الفرصة .