رئيس الوزراء يُتابع سيّر عمل وزارة المالية والتخطيط

بنغازي 14 ديسمبر 2020 (وال) – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدلله عبدالرحمن الثني الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعًا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتور أمراجع غيث.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على سير عمل وزارة المالية والتخطيط وأبرز الصعوبات التي تُواجه عملها خصوصا في ظل انعدام الإيرادات الحكومية والوضع السياسي الراهن.

وأكد الرئيس على ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات بما يضمن عدم تعرقل كافة الخدمات المقدمة للمواطن في حدود المتاح من بنود الميزانية العامة. (وال – بنغازي) س س

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