رئيس الوزراء يُتابع سيّر عمل وزارة المالية والتخطيط

بنغازي 14 ديسمبر 2020 (وال) – عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدلله عبدالرحمن الثني الأحد، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعًا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة الدكتور أمراجع غيث.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على سير عمل وزارة المالية والتخطيط وأبرز الصعوبات التي تُواجه عملها خصوصا في ظل انعدام الإيرادات الحكومية والوضع السياسي الراهن.
وأكد الرئيس على ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات بما يضمن عدم تعرقل كافة الخدمات المقدمة للمواطن في حدود المتاح من بنود الميزانية العامة. (وال – بنغازي) س س
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