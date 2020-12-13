رئيس الوزراء يطلّع على سيّر عمل مصلحة التخطيط العمراني

بنغازي 14 ديسمبر 2020 (وال) – اطلّع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدلله عبدالرحمن الثني الأحد، على سيّر عمل مصلحة التخطيط العمراني خلال اجتماع عقده مع رئيس المصلحة السيد عبد الحكيم السلطني.
وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه المصلحة، وآليات تذليلها، إضافة إلى علاقة المصلحة بمختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة والمستقبلية.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة أخذ استشارة مصلحة التخطيط العمراني قبل البدء في تنفيذ أي مشروع من قبل الحكومة وأجسامها. (وال – بنغازي) س س
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