بومطاري: المصرف المركزي طرابلس سبب تأخر صرف مرتبات نوفمبر

طرابلس 14 ديسمبر 2020 (وال) – أرجع وزير مالية حكومة السراج المرفوضة فرج بومطاري سبب تأخر مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي.

وزعمت الوزارة المرفوضة، أن أذونات الصرف الخاصة أحيلت إلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وادعت مالية السراج أن التأخير ناتج عن تأخر مصرف ليبيا المركزي في تغطية حسابات الخزانة العامة، وقالت: “بخصوص تأخير صرف مرتبات شهر 11 فيرجع لتأخر مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة وفيما يخص عدم إحالة مرتب شهر 12 مع شهر 11 يرجع لعدم انقضاء الفترة المحددة قانوناً لإحالة مرتبات الدولة خلال كل شهر”. (وال – طرابلس) س س

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