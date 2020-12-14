مؤسسة النفط تبحث مع الخليج العربي الميزانيات اللازمة وتحسين أوضاع العاملين

بحث المسؤلون عن المؤسسة الوطنية للنفط مع لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط الميزانيات اللازمة للمحافظة على معدلات الإنتاج وأوضاع العاملين.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس برئاسة مصطفى صنع الله وأعضاء مجلس الإدارة مع عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والادارية والخدمات والنقل والامداد بشركة الخليج العربي للنفط.

ووفق بيان للمؤسسة، تناول الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج والميزانيات التي تحتاجها للمحافظة على المعدلات الحالية، وتحسين ظروف العاملين.

وقال مصطفى صنع الله إن “المؤسسة اتخذت خطوات مهمة وجادة وقامت بجهود مضنية من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة ولا زالت من أجل تحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز وستعمل جاهدةً لتحسين وتوفير كافة الخدمات التي يستحقها جميع المستخدمين في الحقول والموانئ النفطية على جميع الأصعدة”، بحسب البيان.

وأضاف بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً مهماً في قطاع النفط والغاز في ليبيا منوهاً بأن المؤسسة قد قامت بالتعاقد مع شركات عالمية في عدة مجالات من أجل تطوير آلية عمل الإدارات.

وطالب رئيس مجلس الإدارة بأن تعمل كل الشركات على تطوير واستحداث إداراتها وذلك من خلال الدفع بالشباب وتشجيعهم واعطائهم الفرصة كما حثّ على ضرورة تبادل الخبرات والكفاءات في كافة المجالات.

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