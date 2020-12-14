ويليامز تلتقي عمداء البلديات بشأن المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية

قالت البعثة الأممية للدعم في البلاد، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التقت عمداء البلديات من جميع أنحاء البلاد وأطلعتهم على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأوضحت البعثة في بيان مقتضب على موقعها الرسمي، أعرب عمداء البلديات عن تقديرهم لهذا الإيجاز لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات.

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