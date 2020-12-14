تهالك خزانات تخزين الوقود يضطر البريقة للاعتماد على التوزيع المباشر

قال مصدر من شركة البريقة لتسويق النفط في تصريح للرائد الاثنين، إن جميع الخزانات الخاصة بتخزين البنزين في مدينة طرابلس خارجة عن العمل؛ إثر الحروب المتواصلة على مدار سنوات.

وأوضح المصدر الذي فضل عن ذكر اسمه، أن مستودع طرابلس النفطي تعرض لعدة أضرار مما جعلهم يعتمدون على التوزيع المباشر من الناقلة؛ نظرا لخسارة الخزانات المخصصة للتخزين، لافتا إلى أن الدولة لا تقدم لهم أي دعم لتنفيذ مشاريع جديدة – وفق قوله-.

وأضاف المصدر أن مخازن طرابلس فقط هي التي لا تعمل أما باقي المدن كمصراتة والزاوية يوجد بها مخازن وتفرغ النواقل حمولتها في سيارتها المخصصة وتوضع بالخزانات.

يُشار إلى أن بعض مدن ومناطق البلاد تشهد ازدحام على محطات الوقود؛ إثر اقفال بعض المحطات.

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