اقتصاد

بدء المحادثات الاقتصادية الليبية في جنيف برعاية أممية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

انطلقت الاثنين بجنيف المحادثات الاقتصادية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاتفاق على إصلاحات سياسية رئيسية.

وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليساندرا فيلوتشي قد أعلنت أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز ستستضيف فريق عمل اقتصادي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وأوضحت فيلوتشي أن مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستترأس المحادثات، التي ستضم ممثلين عن المؤسسات المالية الليبية الكبرى، في إطار تلبية احتياجات الليبيين وإقامة ترتيبات اقتصادية أكثر استدامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • youtube.com/watch?v=FVd1UKBFg6o >>>>> الصيد الغير قانوني في الاقاليم والحدود البحرية
    .youtube.com/watch?v=igCviB0AyF8

    .youtube.com/watch?v=2zgtzx2fw-U
    .youtube.com/watch?v=yz1Nl1B2otE

    رد

  • موت وتسمم الأسماك والحياة البحرية في البحار العربية بسبب ضخ المتعمد للزيوت من السفن والبوارج الأوروبية والأجنبية …!!!!!

    youtube.com/watch?v=gaeIoE0rq74

    رد

  • موت وتسمم الأسماك والحياة البحرية في البحار العربية بسبب ضخ المتعمد للزيوت من السفن والبوارج الأوروبية والأجنبية وتكرير النفط

    youtube.com/watch?v=eYePrbaF_tY

    رد

  • موت وتسمم الأسماك والحياة البحرية في البحار العربية بسبب ضخ المتعمد للزيوت من السفن والبوارج الأوروبية والأجنبية وتكرير النفط

    .youtube.com/watch?v=Wk7e443X2RE

    رد