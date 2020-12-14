بدء المحادثات الاقتصادية الليبية في جنيف برعاية أممية

انطلقت الاثنين بجنيف المحادثات الاقتصادية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاتفاق على إصلاحات سياسية رئيسية.

وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليساندرا فيلوتشي قد أعلنت أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز ستستضيف فريق عمل اقتصادي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وأوضحت فيلوتشي أن مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستترأس المحادثات، التي ستضم ممثلين عن المؤسسات المالية الليبية الكبرى، في إطار تلبية احتياجات الليبيين وإقامة ترتيبات اقتصادية أكثر استدامة.

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