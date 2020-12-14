الثني يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب ببنغازي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة في بنغازي عبدالله الثني أمس الأحد، رئيس مجلس النواب عقيلة وصالح وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى وزراء من الحكومة.

وتناول اللقاء الذي جرى بمقر الحكومة الحلول الممكنة لكافة المختنقات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

ووفق بيان مقتضب لرئاسة الوزراء، تطرق اللقاء أيضا إلى أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الحكومة المؤقتة وكيفية إجاد حلول لمعالجتها.

وشارك في اللقاء الأعضاء بالمجلس بدر نحيب وزايد هدية، وزياد دغيم، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري ووزير الاقتصاد منير عصر ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.

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