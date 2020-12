تركيا.. الإنتاج الصناعي يرتفع بقيمة 10.2% في أكتوبر

كشفت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي بقيمة 10.2% على أساس سنوي في أكتوبر.

وواصل الإنتاج الصناعي التركي الصعود للشهر الـ5 على التوالي، في تعاف من تباطؤ نجم عن إغلاقات مكافحة جائحة فيروس كورونا حتى يونيوالماضي.

ومقارنة مع الشهر السابق زاد الإنتاج الصناعي 1.1 بالمئة في أكتوبر، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن معهد الإحصاء التركي.

وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي، وتلا ذلك وقف العمليات بمصانع عديدة، ليتراجع الإنتاج 31.4% في أبريل و19.9% في مايو، ثم بدأ التعافي في يونيو.

