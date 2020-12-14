الان.. هبوط للدولار وهذه اخر اسعار العملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي بالتفصيل

سجل سعر الدولار الامريكي هبوطاً جديداً مقابل الدينار الليبي بعد حالة من التذبذب والاستقرار النسبي صباح اليوم، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تغييرات ملحوظة في تداولات السوق الموازية مساء الاثنين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 14-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.660 بيع في زليتن

ب5.650 شراء

ب5.650 بيع في طرابلس

ب5.640 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.65 دينار

اليورو = 6.85 دينار

الجنية الإسترليني 7.650 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.12 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الاردني 8.10 دينار

الذهب:

الذهب عيار 18 كسر 230 دينار

الذهب عيار 21 كسر 268.3 دينار

الذهب عيار 22 كسر 281.1 دينار

الذهب عيار 24 كسر 306.6 دينار

الذهب جديد عيار 18 320 دينار

الذهب جديد عيار 21 من 365 دينار

ذهب مستعمل 18 من 260 دينار

ذهب مستعمل 21 من 310 دينار

الفضة كسر 2.4 دينار.

الفضة جديد 9 دينار على حسب العيار.

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