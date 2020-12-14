بعزيمة فنيين مُخلصين.. معمل غاز “الراقوبة” ينطلق بعد توقف طويل

نجحت منسقية معمل الغاز بحقل “الراقوبة” النفطي، التابعة لشركة “سرت للنفط والغاز”، في إعادة تشغيل معمل الغاز، الذي توقف منذ ما يزيد عن عام ونصف العام.

وأفادت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن تشغيل المعمل سيساهم في إنتاج حوالي عشرة ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وحوالي 1500 برميل من المكثفات الغاز.

ومن المتوقع أن يساهم المعمل في إمداد محطة كهرباء الحقل بالغاز وتزويد ضاغطات الرفع بالغاز المجفف؛ مما يساهم في تحسين أداء شبكة الرفع بالغاز بالحقل واستقرار انتاج النفط الخام.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن تشغيل المعمل صاحبته العديد من العراقيل والمعوقات؛ لكنها لم تقف عائقُا أمام عزيمة الفنيين لإنجاز عملهم.

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