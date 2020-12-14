ارتفاع أسعار النفط بعد توزيع لقاح كورونا بالولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، ليصل خام برنت أكثر من 50 دولارا للبرميل الواحد من جديد؛ إثر آمال البدء في استخدام لقاحات الوقاية من فيروس كورونا بالولايات المتحدة وانفجار ناقلة نفط بالسعودية.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 67 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 50.64 دولارا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم إلى 62 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 47.19 دولارا للبرميل، حسب ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي ذات السياق قال المحلل في “إنرجي أسبكتس” للاستشارات “فيرندرا شواهان” تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام (الإمدادات) التي ستعود من إيران، لافتاً أن تفشي كورونا في الغرب أضر بالطلب، لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة -حسب قوله-.

وكان وزير الصحة الأمريكي “أليكس عازار” أعلن الأحد، بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا في عموم الولايات.

يُشار إلى أن أسعار النفط سجلت الفترة الماضية أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر بعد عمليات الإغلاق الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا ما سبب تراجعا في الطلب على النفط.

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